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Google подала иск к российским властямGoogle подала иск к российским властям
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Google подала иск к российским властям


05:19
Google подала иск к российским властямФото: zoomit.ir

Корпорация Google обратилась в суд с иском к Роскомнадзору, пишут российские СМИ.

Как свидетельствуют данные из картотеки дел столичного Арбитражного суда, 11 мая было принято к производству заявление, поданное юристами американской компании 23 апреля.

Руководство IT-гиганта собирается оспаривать блокировку двенадцати видеоматериалов, которые ранее были размещены на YouTube, передает "Коммерсант". Иск связан с публикациями, в которых содержались призывы к несанкционированным митингам в минувшем январе. По данным газеты, компания впервые обратилась с иском к властям РФ. В прошлом Google выступала лишь в качестве ответчика или третьего лица.

В Роскомнадзоре подтвердили, что речь идет о блокировке двенадцати ссылок на записи, появившиеся на видеохостинге YouTube, который принадлежит Google. Как отметили в ведомстве, доступ к этим материалам был ограничен на основании требований Генпрокуратуры. Администрация корпорации была уведомлена о том, что решение связано с призывами к участию в несогласованных акциях.

В данный момент компания Google участвует в целом ряде судебных разбирательств, которые связаны с российскими властями. С американской организацией, в частности, судится телевизионный канал "Царьград". Причиной этого стала блокировка канала летом прошлого года. Администрация YouTube сделала это после того, как владелец "Царьграда" Константин Малофеев был включен в санкционные списки Соединенных Штатов.

Автор: Злата Богатова

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