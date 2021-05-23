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В горах КБР гид тургруппы умер от сердечного приступа
23.5.2021 21:19
Фото: imperiumtapet.com
На высокогорном перевале в Кабардино-Балкарии скончался гид, сопровождавший группу туристов, передает агентство "Интерфакс".
Спасатели эвакуируют тело с высоты 3500 метров, рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде.
Как стало известно, спасатели получили сигнал от группы туристов, которые в тот момент находились на перевале Хотю тау. Согласно имеющимся данным, они в сопровождении гида намеревались совершить кольца вокруг горы Эльбрус.
В спасотряде пояснили, что гид, предположительно, умер в результате острой сердечной недостаточности. К месту происшествия были направлены одиннадцать спасателей, которым предстоит доставить тело умершего мужчины вниз.
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