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В горах КБР гид тургруппы умер от сердечного приступа


23.5.2021 21:19
В горах КБР гид тургруппы умер от сердечного приступаФото: imperiumtapet.com

На высокогорном перевале в Кабардино-Балкарии скончался гид, сопровождавший группу туристов, передает агентство "Интерфакс".

Спасатели эвакуируют тело с высоты 3500 метров, рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде.

Как стало известно, спасатели получили сигнал от группы туристов, которые в тот момент находились на перевале Хотю тау. Согласно имеющимся данным, они в сопровождении гида намеревались совершить кольца вокруг горы Эльбрус.

В спасотряде пояснили, что гид, предположительно, умер в результате острой сердечной недостаточности. К месту происшествия были направлены одиннадцать спасателей, которым предстоит доставить тело умершего мужчины вниз.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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