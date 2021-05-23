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Волгоградского фитнес-тренера подозревают в стрельбе по людям
23.5.2021 20:03
Фото: sputnik.ru
Правоохранительные органы Волгограда задержали местного жителя, являющегося фитнес-инструктором.
Мужчина, по версии полиции, мог быть зачинщиком конфликта со стрельбой, в результате которого пострадали три человека.
По данным пресс-службы регионального полицейского главка, мужчина задержан и уже начал давать признательные показания. По словам подозреваемого, который работает тренером в одном из спортивных клубов Волгограда, он начал стрелять из травматического пистолета после конфликта в баре.
Инцидент был зафиксирован накануне, 22 мая, когда выстрелы прогремели у торгового центра "Европа". После случившегося в больницы Волгограда были экстренно госпитализированы трое пострадавших мужчин. Сведений о их состоянии из официальных источников пока еще не поступало.
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