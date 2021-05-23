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В Китае погибли более 20 участников ультрамарафона
23.5.2021 18:55
Фото: volos-news.ru
Число погибших участников ультрамарафона, проводившегося в провинции Ганьсу, увеличилось до 21.
Об этом передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местных спасателей, которые отыскали тело еще одного бегуна, считавшегося пропавшим.
Ранее власти провинции объявили о гибели двадцати человек и одном пропавшем участнике ультрамарафона. В общей сложности в забеге на 100 км принимали участие 172 человека, спасти удалось 151 из них. Восьми бегунам потребовалась помощь врачей.
Марафон был прекращен после того, как резко ухудшились погодные условия. Град и ледяной дождь, сопровождавшиеся порывами ураганного ветра и значительным похолоданием, застигли бегунов, когда они находились на высотном участке трассы.
Спасатели направились к месту ЧП, получив сообщение о пропаже нескольких участников марафона. К моменту, когда сотрудники экстренных служб нашли бегунов, те уже не подавали признаков жизни.
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