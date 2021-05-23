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В результате извержения вулкана Ньирагонго могли погибнуть около 100 человек


23.5.2021 17:20
В результате извержения вулкана Ньирагонго могли погибнуть около 100 человекФото: 404store.com

Как минимум сто человек могли погибнуть в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго (ДРК), заявил епископ Эли Клод Мбамба Мусанго, проживающий в городе Гома.

Ранее власти региона объявили о начале экстренной эвакуации местного населения.

По словам епископа, в районе извергающегося вулкана Ньирагонго по-прежнему ощущаются подземные толчки. В городе Гома, который оказался в опасной зоне из-за потоков лавы, уже сгорели несколько зданий, в том числе один из храмов.

Потоки вулканической лавы, дойдя до ряда районов этого города, по пути уничтожили три небольших селения, передают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах ДРК.

Ранее власти конголезского города Гома, где проживает около 1,5 млн человек, объявили о начале эвакуации местного населения.

Высота Ньирагонго составляет 3470 м, он находится у границы ДРК и Руанды. Лава этого вулкана обладает свертекучестью. Скорость движения ее потоков по склонам может достигать 96 км/час. Наиболее известное извержение Ньирагонго было зафиксировано в 1977 году, когда жертвами разгула стихии стали около 600 человек.

Автор: Злата Богатова

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