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В результате извержения вулкана Ньирагонго могли погибнуть около 100 человек
23.5.2021 17:20
Фото: 404store.com
Как минимум сто человек могли погибнуть в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго (ДРК), заявил епископ Эли Клод Мбамба Мусанго, проживающий в городе Гома.
Ранее власти региона объявили о начале экстренной эвакуации местного населения.
По словам епископа, в районе извергающегося вулкана Ньирагонго по-прежнему ощущаются подземные толчки. В городе Гома, который оказался в опасной зоне из-за потоков лавы, уже сгорели несколько зданий, в том числе один из храмов.
Потоки вулканической лавы, дойдя до ряда районов этого города, по пути уничтожили три небольших селения, передают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах ДРК.
Ранее власти конголезского города Гома, где проживает около 1,5 млн человек, объявили о начале эвакуации местного населения.
Высота Ньирагонго составляет 3470 м, он находится у границы ДРК и Руанды. Лава этого вулкана обладает свертекучестью. Скорость движения ее потоков по склонам может достигать 96 км/час. Наиболее известное извержение Ньирагонго было зафиксировано в 1977 году, когда жертвами разгула стихии стали около 600 человек.
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