Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Манижа гордится своим выступлением на «Евровидении»

05:21

Фото: tiroz.org



Представлявшая Россию певица Манижа набрала 204 балла и заняла девятое место.



В эфире Первого канала артистка заявила, что гордится своим выступлением на конкурсе "Евровидение-2021".



По словам исполнительницы, главным для нее было "сделать все на 100% на сцене". Теперь же она испытывает гордость, заявила Манижа, набравшая в финале 204 балла и занявшая девятое место. Артистка также отметила, что ей очень помогала публика. Зрители начали аплодировать еще до начала выступления, когда музыкант лишь выходили на сцену. Зал "зарядил" певицу "на миллион лет вперед", - призналась Манижа.



Победу на конкурсе одержала группа Maneskin из Италии, выступавшая с композицией Zitti e Buoni. Представители этой страны выиграли конкурс уже в третий раз.



Город в Италии, где в следующем году будет проводиться "Евровидение-2022", выберут позже, передает ТАСС. Как пояснила на пресс-конференции глава делегации Италии Симона Марторелли, для этого состоится специальный конкурс.



Автор: Злата Богатова

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