Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Новосибирском львица напала на дрессировщика цирка-шапито

23.5.2021 00:28

Фото: vk.com



Дрессировщик Уральского цирка-шапито, который сейчас находится на гастролях в Новосибирской области, был атакован хищником во время представления, передает ТАСС. В единой дежурно-диспетчерской службе региона пояснили, что ЧП случилось в городе Мошков.



Как стало известно, во время представления на дрессировщика напала львица. К счастью, обошлось без серьезных травм. После оказания первой помощи медики отпустили пострадавшего мужчину восстанавливать здоровье в амбулаторных условиях. В ЕДДС пояснили, что дрессировщику "зашили руку и отпустили домой".



В соцсетях тем временем распространилось видео, сделанное зрителями цирка, которые стали очевидцами инцидента. На кадрах запечатлено, как одна из двух львиц бросается на дрессировщика, когда тот повернулся к ней спиной. Хищница успела схватить мужчину лапами за ногу, но отскочила после нескольких ударов хлыстом.



Не успокоившись, животное спустя некоторое время вновь вцепилось в дрессировщика, травмировав руку. Высвободившись самостоятельно, мужчина покинул клетку. Вторая хищница с тот момент какой-либо агрессии не проявляла. После случившегося шапито начали покидать зрители.



По данным местной прессы, ЧП случилось в ходе исполнения номера "Африканские львицы". Комментариев от администрации гастролирующего в Новосибирской области Уральского цирка-шапито пока еще не последовало.



Автор: Злата Богатова

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