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Под Таганрогом 7 человек погибли после отравления на очистных сооружениях


14:17
Под Таганрогом 7 человек погибли после отравления на очистных сооруженияхФото: vk.com

В результате ЧП в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области погибли семь человек, передает ТАСС.

Рабочие отравились, когда трудились на очистных сооружениях, уточняется со ссылкой на источник в местных экстренных службах

На месте происшествия продолжают работу спасатели, которые едут поиски двух рабочих. Согласно имеющимся сведениям, рабочие могли погибнуть из-за выброса метана, заявил руководитель таганрогского водоканала Евгений Плетменцев. По его словам, аварийная ситуация возникла на станции перекачки.

В больницу в Таганроге были экстренно доставлены пять пострадавших, сообщил глава министерства здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев. Прокомментировав случившееся, мэр Таганрога Андрей Лисицкий пояснил, что врачи по разному оценивают состояние рабочих.

По данным ГУ МЧС, в поселок Дмитриадовка направлено звено газодымозащитной службы. Сведения о произошедшем уточняются. Известно также, что на месте происшествия уже работают сотрудники регионального СУ СКР.

Проверку по факту гибели людей проводит прокуратура Ростовской области. К месту ЧП выехали прокурор области Роман Прасков и и.о. главы СУ СКР по региону Станислав Ковалев и его заместитель Максим Щищенко.

Как передает агентство "Интерфакс", точное число рабочих, которые могли находиться на этом объекте, все еще не установлено. Первоначально поступили сведения о том, что в затопленном коллекторе очистных сооружений могли работать восемь мужчин. Однако затем выяснилось, что рабочих могло быть одиннадцать или даже двенадцать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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