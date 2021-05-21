Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые открыли новую форму углерода

21.5.2021 14:07

Фото: nation-news.ru



Новую форму углерода смогли обнаружить исследователи из Университета Марбурга (ФРГ) и их финские коллеги из Университета Аалто, передает агентство "Интерфакс". Как стало известно, толщина этой формы составляет лишь один атом, как у графена.



Об открытии сообщает финский университет, отмечая, что специалисты смогли подтвердить "уникальную структуру сети с помощью сканирующей зондовой микроскопии высокого разрешения". Толщина ее, как у графена, составляет лишь один атом. Однако структура представляет собой квадраты, шестиугольники и восьмиугольники, объединенные в упорядоченную решетку.



Исследователям удалось выяснить, что электронные свойства этой формы углеродной сети имеют существенные отличия от характеристик графена, в котором каждый атом углерода связан с тремя соседними, в результате чего образуются шестиугольные соты.



Графен считается наиболее тонким из всех известных материалов. По причине уникальных свойств он чрезвычайно интересен для различных областей применения, в частности, высокотехнологичной инженерии и электроники.



Ранее физики раскрыли секрет создания первых микроскопов. О том, какие методы применял основоположник микроскопии Антони ван Левенгук, рассказала пресс-служба Технологического университета Делфта. По мнению нидерландских исследователей, ученый использовал относительно простые способы изготовления линз.



Автор: Злата Богатова

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