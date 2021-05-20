Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Физики раскрыли секрет создания первых микроскопов

20.5.2021 08:05

Фото: quotesgram.com



О том, какие методы применял основоположник микроскопии Антони ван Левенгук, рассказала пресс-служба Технологического университета Делфта, передает ТАСС.



По мнению нидерландских исследователей, ученый использовал относительно простые способы изготовления линз.



Знаменитый натуралист Антони ван Левенгук, считающийся основоположником микроскопии, при создании первых устройств использовал относительно простые методы изготовления линз. По мнению нидерландских ученых, это не соответствует его собственным рассказам об уровне сложности применяемых методов.



Исследователи опубликовали отчет о своей работе в Science Advances. В статье отмечается, что ученые с помощью нейтронного томографа просветили одну из самых мощных линз из микроскопов Левенгука. Оказалось, что он применял популярную в тот период методику изготовления линз, которая была в 1665 году изобретена Робертом Гуком. Британский конкурент нидерландского натуралиста на протяжении всей жизни безуспешно пытался раскрыть секреты микроскопа Левенгука, современные ученые назвали свое открытие "крайне ироничным".



По данным историков, первые полноценные микроскопы были изготовлены изобретателем Антони ван Левенгуком в 1674 году. Но еще за сто лет до того начали появляться более простые увеличительные приборы. При этом в 1625 году уже мог использоваться термин микроскоп.



Ранее международная цифровая компания UneeQ, базирующаяся в Новой Зеландии и Соединенных Штатах, запустила проект Digital Einstein (Цифровой Эйнштейн). Событие было приурочено к 100-летнему юбилею со дня присуждения Альберту Эйнштейну Нобелевской премии по физике. Образ выдающегося ученого представили как изображение, управляемое диалоговым и эмпирическим искусственным интеллектом (ИИ).



Разработанный на базе цифровой платформы UneeQ двойник воссоздает черты характера и манеры Эйнштейна. Как отмечают разработчики, Digital Einstein, доступен для всех, кому хотелось бы побеседовать со знаменитым физиком. Общаться с цифровым двойником можно круглосуточно. Пользователям также представится возможность проверить свои знания в различных областях - каждый день проводится специальная викторина.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 132

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19.5.2021 22:21 Древние лошади не раз переходили Берингов пролив

Древние лошади не раз переходили Берингов пролив 15.5.2021 21:18 Хинштейн: Роскомнадзор даст оценку действиям WhatsApp

Хинштейн: Роскомнадзор даст оценку действиям WhatsApp 15.5.2021 13:43 Роскосмос приветствует успех китайской миссии на Марс

Роскосмос приветствует успех китайской миссии на Марс 14.5.2021 21:29 Открыта одна из древнейших звезд Вселенной

Открыта одна из древнейших звезд Вселенной 14.5.2021 11:15 На дне Тихого океана найдены живые ископаемые, пропавшие 273 млн лет назад