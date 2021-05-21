Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция вернула владельцу бриллианты, похищенные во время ЧМ-2018 в Казани

21.5.2021 13:02

Фото: plo.vn



Похищенные гражданином Колумбии на выставке в Казани в 2018 году драгоценности вернулись к законному владельцу, передают российские СМИ. Как пояснили представители МВД РФ, общая стоимость ювелирных изделий превышает 160 млн рублей.



Передача более 2,6 тыс. ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов прошла в МВД по Татарстану. Ювелирные изделия с драгоценными камнями потерпевшему передал глава регионального ведомства Артем Хохорин. По его словам, обвиняемый забыл, где именно закопал бриллианты. В результате силовики были вынуждены "буквально перепахать большой объем лесопосадки", отметил министр.



В качестве представителя потерпевшей стороны выступал руководитель ОО "Сэвен Даймондс" Василий Саввин. Он выразил сотрудникам полиции Татарстана благодарность за возвращение драгоценностей. Саввин пояснил, что найденные в Казани украшения представляют собой около 70% активов его предприятия.



ЧП случилось летом 2018 года, когда в российских городах проходил Чемпионат мира по футболу. Приехавший в столицу Татарстана гражданин Колумбии вместе с подельниками украл чемодан, в котором находились украшения из бриллиантов и сапфиров. Спустя чуть более года, в сентябре 2019 года подозреваемого Валеро задержали правоохранительные органы Аргентины. Весной этого года задержанного латиноамериканца экстрадировали в Москву по запросу Генеральной прокуратуры РФ, а потом направили в Казань.



Ранее пресс-служба МВД РФ информировала о четырех мешках с дорогостоящими ювелирными изделиями, которые были найдены в лесополосе на территории одного из районов Казани.



Автор: Злата Богатова

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