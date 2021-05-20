ИнтерНовости - новости в стране и мире
Тизер нового клипа BTS за день собрал 26 млн просмотров
Тизер нового клипа BTS за день собрал 26 млн просмотров
Физики раскрыли секрет создания первых микроскопов
Физики раскрыли секрет создания первых микроскопов
В Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавируса
В Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавируса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России запущено серийное производство военных роботовВ России запущено серийное производство военных роботов
Под Таганрогом 7 человек погибли после отравления на очистных сооруженияхПод Таганрогом 7 человек погибли после отравления на очистных сооружениях
В Прикамье школьник напал на учительницуВ Прикамье школьник напал на учительницу
В Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавирусаВ Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавируса
Петербуржцы не спешат вакцинироваться от коронавирусаПетербуржцы не спешат вакцинироваться от коронавируса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Открытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового снаОткрытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового сна

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В секторе Газа число жертв ударов Израиля возросло до 230


20.5.2021 16:10
В секторе Газа число жертв ударов Израиля возросло до 230Фото: kapital.kz

За период с момента эскалации конфликта в результате ударов, которые израильские военные нанесли по сектору Газа, погибли не менее 230 палестинцев.

Как передает информационный портал Donia Al-Watan, в числе жертв обстрелов - 65 детей.

Обновленные данные о количестве погибших приводятся со ссылкой на Министерство здравоохранения анклава. В сообщении указано, что жертвами "продолжающейся агрессии" стали 230 жителей сектора Газа, включая 65 детей, 39 женщин и 17 представителей пожилого населения.

По последним сведениям, при ударах израильтян пострадали как минимум 1710 палестинцев.

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает различные варианты действий против сектора Газа. В частности, речь может идти об установлении израильскими властями контроля над анклавом. Как пояснил Нетаньяху, израильское руководство добивается прекращения ракетных ударов со стороны палестинцев, но нельзя исключать возможность дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Пекине раскритиковали вывод войск США из АфганистанаВ Пекине раскритиковали вывод войск США из Афганистана
Хинштейн: Роскомнадзор даст оценку действиям WhatsAppХинштейн: Роскомнадзор даст оценку действиям WhatsApp
В Казани уволен полицейский, опубликовавший видео допроса ГалявиеваВ Казани уволен полицейский, опубликовавший видео допроса Галявиева
В Петербурге за неделю после праздников на 6% возросло число пациентов с COVID-19В Петербурге за неделю после праздников на 6% возросло число пациентов с COVID-19
В Турции погибли двое украинских туристовВ Турции погибли двое украинских туристов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru