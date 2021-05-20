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В секторе Газа число жертв ударов Израиля возросло до 230
20.5.2021 16:10
Фото: kapital.kz
За период с момента эскалации конфликта в результате ударов, которые израильские военные нанесли по сектору Газа, погибли не менее 230 палестинцев.
Как передает информационный портал Donia Al-Watan, в числе жертв обстрелов - 65 детей.
Обновленные данные о количестве погибших приводятся со ссылкой на Министерство здравоохранения анклава. В сообщении указано, что жертвами "продолжающейся агрессии" стали 230 жителей сектора Газа, включая 65 детей, 39 женщин и 17 представителей пожилого населения.
По последним сведениям, при ударах израильтян пострадали как минимум 1710 палестинцев.
Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает различные варианты действий против сектора Газа. В частности, речь может идти об установлении израильскими властями контроля над анклавом. Как пояснил Нетаньяху, израильское руководство добивается прекращения ракетных ударов со стороны палестинцев, но нельзя исключать возможность дальнейшей эскалации ситуации в регионе.
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