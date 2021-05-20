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В Казани уволен полицейский, опубликовавший видео допроса Галявиева
20.5.2021 14:09
Фото: jindatheme.com
Уволен сотрудник полиции, который ранее выложившил в интернет видео допроса Ильназа Галявиева, стрелявшего в школе.
Об этом сегодня передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.
Как стало известно, установлена личность сотрудника правоохранительных органов, который допустил несанкционированное распространение информации в публичном пространстве. Речь идет о фото- и видеоматериалах, которые 11 мая были выложены в сети Интернет.
На кадрах, сделанных в помещении отдела полиции УМВД России по городу Казани, был запечатлен допрос Ильназа Галявиева, задержанного по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, отметили представители ведомства.
Сотрудник полиции, причастный к случившемуся, после инцидента был уволен, заявили в МВД Татарстана.
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