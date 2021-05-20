Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале пять человек погибли при пожаре

20.5.2021 08:21

Фото: vk.com



Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело после гибели пяти человек на пожаре, передают региональные СМИ.



ЧП случилось на территории Кунгурского муниципального округа.



Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР, по результатам проверки уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



Жертвами трагического происшествия стали женщина 1948 г.р. и две ее дочери, 1972 и 1974 г.р., а также сожитель одной из них и их сын 1998 г.р. Останки погибших были найдены после того, как пожарные ликвидировали пламя и начали разбирать завалы.



По предварительным данным, признаков криминальной смерти на телах погибших выявлено не было. Причины и обстоятельства пожара предстоит установить криминалистам.



Как пояснили в региональном главке МЧС, возгорание произошло в ночь на четверг в частном доме в деревне Усть-Турка. Площадь пожара составила 122 кв. метра.



Автор: Злата Богатова

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