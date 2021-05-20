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На Урале пять человек погибли при пожаре
20.5.2021 08:21
Фото: vk.com
Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело после гибели пяти человек на пожаре, передают региональные СМИ.
ЧП случилось на территории Кунгурского муниципального округа.
Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР, по результатам проверки уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Жертвами трагического происшествия стали женщина 1948 г.р. и две ее дочери, 1972 и 1974 г.р., а также сожитель одной из них и их сын 1998 г.р. Останки погибших были найдены после того, как пожарные ликвидировали пламя и начали разбирать завалы.
По предварительным данным, признаков криминальной смерти на телах погибших выявлено не было. Причины и обстоятельства пожара предстоит установить криминалистам.
Как пояснили в региональном главке МЧС, возгорание произошло в ночь на четверг в частном доме в деревне Усть-Турка. Площадь пожара составила 122 кв. метра.
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