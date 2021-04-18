|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
С одиночеством во время пандемии поможет справиться цифровой двойник Эйнштейна
18.4.2021 11:57
Фото: vk.com
Международная цифровая компания UneeQ, базирующаяся в Новой Зеландии и Соединенных Штатах, запускает проект Digital Einstein (Цифровой Эйнштейн).
Как сообщает информационный портал ISRAELHAYOM.COM, событие приурочено к 100-летнему юбилею со дня присуждения Альберту Эйнштейну Нобелевской премии по физике.
К столетию знаменательного события специалисты UneeQ смогли представить пользователям цифрового двойника Альберта Эйнштейна. Образ выдающегося ученого представили как изображение, управляемое диалоговым и эмпирическим искусственным интеллектом (ИИ).
Разработанный на базе цифровой платформы UneeQ двойник воссоздает черты характера и манеры Эйнштейна. Как отмечают разработчики, Digital Einstein, доступен для всех, кому хотелось бы побеседовать со знаменитым физиком. Общаться с цифровым двойником можно круглосуточно.
Пользователям также представится возможность проверить свои знания в различных областях - каждый день проводится специальная викторина.
По мнению специалистов, цифровой Эйнштейн, созданный для того, чтобы могли взаимодействовать представители разных поколений, поможет тем, кто пострадал от одиночества из-за пандемии. Дружелюбного общения сейчас не хватает многим жителям планеты, учитывая, что многих странах продолжают действовать ограничительные меры.
Ранее была названа самая жизнеутверждающая песня в период пандемии. Как оказалось, композицией, способной лучше всего поднять настроение в это сложное время, большинство участников опроса сочли Don't Stop Me Now легендарной рок-группы Queen.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|