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В Приамурье задержана группа вооруженных вымогателей
19.5.2021 16:15
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Амурской области задержали четырех местных жителей по подозрению в вымогательстве денежных средств и имущества.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, от действий злоумышленников ранее пострадали предприниматели Благовещенска.
Согласно оперативным данным, за последние два месяца четверо жителей Благовещенска, угрожая физическими расправами, вымогали денежные средства и материальные ценности у своих земляков, которые занимаются бизнесом. Подозреваемым от 27 до 47 лет, указано в сообщении.
При обысках, которые проводились в местах жительства и сбора членов преступной группы полицейскими было найдено и изъято свыше десяти единиц травматического и холодного оружия. Кроме того, силовики обнаружили более миллиона рублей и вещества, предположительно, являющиеся наркотическими.
В целях возмещения ущерба пострадавшим у подозреваемых изъяли пять автомашин, сообщает агентство "Интерфакс".
Представители МВД пояснили, что деятельность преступной группы удалось пресечь после того, как их выявили сотрудниками УФСБ России по Амурской области.
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