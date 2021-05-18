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В Белоруссии 2 человека погибли при крушении военного самолета
13:59
Фото: panorama.pub
В результате авиакатастрофы в Белоруссии погибли два летчика, передает ТАСС.
По предварительным данным, на земле жертв и разрушений после аварии зафиксировано не было.
Как стало известно, двое летчиков погибли при крушении самолета под Барановичами. Обстоятельства инцидента выясняются. Других жертв и разрушений не зафиксировано, передают белорусские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны республики. Сведений о том, что могло стать причиной катастрофы, в ведомстве пока не озвучили.
По предварительной информации, на борту самолета Як-130 ВС Беларуси, разбившегося на территории Брестской области, находились командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Ничипорчик и летчик звена эскадрильи лейтенант Никита Куканенко.
Когда у воздушного судна Лидской штурмовой авиабазы Як-130 во время учебно-тренировочного полета возникла техническая неисправность, военнослужащие проявили мужество и героизм. В сообщении Минобороны указано, что летчики успели увести самолет от населенного пункта. Они катапультировались, лишь когда убедились, что траектория падения самолета находится вне жилых домов.
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