Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белоруссии 2 человека погибли при крушении военного самолета

13:59

Фото: panorama.pub



В результате авиакатастрофы в Белоруссии погибли два летчика, передает ТАСС.



По предварительным данным, на земле жертв и разрушений после аварии зафиксировано не было.



Как стало известно, двое летчиков погибли при крушении самолета под Барановичами. Обстоятельства инцидента выясняются. Других жертв и разрушений не зафиксировано, передают белорусские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны республики. Сведений о том, что могло стать причиной катастрофы, в ведомстве пока не озвучили.



По предварительной информации, на борту самолета Як-130 ВС Беларуси, разбившегося на территории Брестской области, находились командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Ничипорчик и летчик звена эскадрильи лейтенант Никита Куканенко.



Когда у воздушного судна Лидской штурмовой авиабазы Як-130 во время учебно-тренировочного полета возникла техническая неисправность, военнослужащие проявили мужество и героизм. В сообщении Минобороны указано, что летчики успели увести самолет от населенного пункта. Они катапультировались, лишь когда убедились, что траектория падения самолета находится вне жилых домов.



Автор: Злата Богатова

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