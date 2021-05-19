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Более 50 человек пропали у берегов Туниса


19.5.2021 12:34
Более 50 человек пропали у берегов ТунисаФото: smi2.net

После кораблекрушения у побережья Туниса пропали без вести около пятидесяти человек.

Как передают зарубежные СМИ, судно, вышедшее из Ливии, затонуло 18 мая.

В общей сложности на борту лодки находились около девяноста человек, надеявшиеся нелегально попасть в Европу. После кораблекрушения порядка тридцати мигрантов спаслись и были найдены на нефтяной платформе Miskar, которая расположена на юге Туниса.

Экстренные службы проверяют район ЧП в поисках людей.

13 мая у побережья Туниса пропали 17 мигрантов. Судно, на котором, в частности, находились уроженцы Нигерии, было найдено затем в акватории Средиземного мора. Лодка следовала из ливийского Зуара.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), выжить при кораблекрушении смогли лишь двое нигерийцев. Их обнаружили в окрестностях портового города Сфакс на востоке Туниса.

Автор: Злата Богатова

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