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Более 50 человек пропали у берегов Туниса
19.5.2021 12:34
Фото: smi2.net
После кораблекрушения у побережья Туниса пропали без вести около пятидесяти человек.
Как передают зарубежные СМИ, судно, вышедшее из Ливии, затонуло 18 мая.
В общей сложности на борту лодки находились около девяноста человек, надеявшиеся нелегально попасть в Европу. После кораблекрушения порядка тридцати мигрантов спаслись и были найдены на нефтяной платформе Miskar, которая расположена на юге Туниса.
Экстренные службы проверяют район ЧП в поисках людей.
13 мая у побережья Туниса пропали 17 мигрантов. Судно, на котором, в частности, находились уроженцы Нигерии, было найдено затем в акватории Средиземного мора. Лодка следовала из ливийского Зуара.
По данным Международной организации по миграции (МОМ), выжить при кораблекрушении смогли лишь двое нигерийцев. Их обнаружили в окрестностях портового города Сфакс на востоке Туниса.
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