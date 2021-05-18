Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик гулял с ранее судимым бродягой

18.5.2021 15:52

Фото: newstracker.ru



В Нижнем Новгороде найден пропавший накануне шестилетний мальчик, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



По данным ведомства, ребенка обнаружили, когда он шел вдоль дороги в компании ранее судимого мужчины.



Как стало известно, 6-летний мальчик проводил время, гуляя по городу вместе с 35-летним мужчиной. Ребенка отыскали на территории Сормовского района Нижнего Новгорода. По данным полиции, предварительный осмотр не выявил каких-либо явных телесных повреждений у мальчика.



Установлено, что ребенок за день исчезновения на детской площадке познакомился с мужчиной, который ведет бродяжнический образ жизни. По его словам, мальчик подошел к нему, заинтересовавшись его собакой. Позже мальчик снова повстречался с этим человеком, и вместе с ним отправился бродить по Нижнему Новгороду.



Правоохранители выяснили, что мужчина в прошлом привлекался к ответственности за уголовное преступление.



В настоящее время ребенка поместили в социально-реабилитационный центр. Мальчику оказывают помощь психологи. Сотрудникам СКР предстоит выяснить, мог ли малыш стать жертвой противоправных действий. В рамках расследования уголовного дела, которое возбудили по факту исчезновения мальчика, следователи также дадут оценку действиям или бездействию его матери.



Ребенок пропал в минувший понедельник, примерно в 10 утра по московскому времени. По данным СМИ, мальчик отправился за мороженым в близлежащий магазин и не вернулся домой. Позже, когда подключилась полиция, на записях уличных камер обнаружили ребенка, идущего в компании неизвестного мужчины.



В поисках мальчика были задействованы представители СКР, МВД и МЧС, а также местные волонтеры.



Автор: Злата Богатова

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