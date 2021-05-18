|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик гулял с ранее судимым бродягой
18.5.2021 15:52
Фото: newstracker.ru
В Нижнем Новгороде найден пропавший накануне шестилетний мальчик, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным ведомства, ребенка обнаружили, когда он шел вдоль дороги в компании ранее судимого мужчины.
Как стало известно, 6-летний мальчик проводил время, гуляя по городу вместе с 35-летним мужчиной. Ребенка отыскали на территории Сормовского района Нижнего Новгорода. По данным полиции, предварительный осмотр не выявил каких-либо явных телесных повреждений у мальчика.
Установлено, что ребенок за день исчезновения на детской площадке познакомился с мужчиной, который ведет бродяжнический образ жизни. По его словам, мальчик подошел к нему, заинтересовавшись его собакой. Позже мальчик снова повстречался с этим человеком, и вместе с ним отправился бродить по Нижнему Новгороду.
Правоохранители выяснили, что мужчина в прошлом привлекался к ответственности за уголовное преступление.
В настоящее время ребенка поместили в социально-реабилитационный центр. Мальчику оказывают помощь психологи. Сотрудникам СКР предстоит выяснить, мог ли малыш стать жертвой противоправных действий. В рамках расследования уголовного дела, которое возбудили по факту исчезновения мальчика, следователи также дадут оценку действиям или бездействию его матери.
Ребенок пропал в минувший понедельник, примерно в 10 утра по московскому времени. По данным СМИ, мальчик отправился за мороженым в близлежащий магазин и не вернулся домой. Позже, когда подключилась полиция, на записях уличных камер обнаружили ребенка, идущего в компании неизвестного мужчины.
В поисках мальчика были задействованы представители СКР, МВД и МЧС, а также местные волонтеры.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|