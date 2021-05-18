Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Турции погибли двое украинских туристов

18.5.2021 04:21

Фото: vestnikkavkaza.net



В результате ДТП в Турции в субботу вечером погибли украинские туристы Александр Попов и Анастасия Пришко, еще два человека с травмами доставлены в больницу.



Смертельная авария случилась в районе Кумафшары.



О происшествии передает Hurriyet со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах. Как стало известно, ДТП случилось примерно в 20.30, когда перевернулся автомобиль, следовавший из Денизли в сторону Анталии. После того, как водитель потерял управление, машину вынесло с проезжей части на придорожное поле.



Сигнал об аварии поступил в экстренные службы от очевидцев. К месту ЧП сразу же направились медики, пожарные и сотрудники жандармерии. Как стало известно, 27-летний Попов погиб от полученных трав на месте.



Три человека после оказания им первой помощи были экстренно доставлены в государственную больницу города Аджипамям. В клинике вскоре скончалась 28-летняя Пришко. Врачи продолжают бороться за жизнь Анастасии Несеренко, которые также находилась в машине. Украинку перевели на лечение в университет Памуккале. Травмы, которые получил еще один украинский турист, Владислав Зыкран, угрозы жизни не представляют, отмечается со ссылкой на медиков.



Автор: Злата Богатова

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