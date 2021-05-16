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В Петербурге 6 человек задержали после массовой драки
16.5.2021 16:26
Фото: vk.com
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту массовой драки мигрантов, информирует пресс-служба регионального главка МВД.
Инцидент зафиксирован на территории Приморского района.
Как стало известно, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полиция уже задержала в качестве подозреваемых шесть человек. Все они являются уроженцами стран Средней Азии, большинство мужчин трудятся на стройке.
Представители правоохранительных органов пояснили, что в результате ЧП получил ранения 33-летний мужчина, также приехавший в РФ из указанного региона. Пострадавший был избит на автобусной остановке на Вербной улице.
Сигнал о массовой драке на пересечении улиц Вербная и Репищева поступил в полицию в минувшую пятницу от очевидцев. Как рассказали невольные свидетели инцидента, в побоище участвовали порядка ста человек, передает агентство "Интерфакс". Дерущиеся использовали арматуру и дубинки.
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