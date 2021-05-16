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В Миннесоте после схода поезда произошла утечка соляной кислоты


16.5.2021 10:07
В Миннесоте после схода поезда произошла утечка соляной кислотыФото: vagon.by

Авария, после которой была зафиксирована утечка соляной кислоты, случилась накануне, 15 мая, в городе Альберт-Ли в штате Миннесота.

Правоохранительные органы обратились к местному населению с призывом пока не подходить близко к месту инцидента, передает ТАСС.

Как сообщает канал CBS, после схода грузового поезда с рельсов зафиксирована утечка соляной кислоты. Со ссылкой на компанию Union Pacific уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал. Объем утечки пока не назван, известно лишь, что на месте аварии продолжают работу экстренные службы.

Представители железнодорожной компании пояснили, что не менее двадцати восьми вагонов сошли с путей около 13:45 по местному времени (21:45 минувшей субботы по Москве). Специалисты приступили к выяснению причин аварии.

Администрация города Альберт-Ли подтвердила сведения об утечке из сошедших с рельсов вагонов. Уточняется, что угрозы воздействия кислоты на людей через воздух нет. Но полицейские настоятельно рекомендуют местному населению пока не приближаться к месту происшествия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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