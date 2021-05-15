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В Нижегородской области арестован подозреваемый в убийстве школьницы
09:36
Фото: vk.com
Во время допроса задержанный мужчина признал свою вину, передают российские СМИ со ссылкой на сообщение СУ СКР по Нижегородской области.
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.
ЧП случилось на территории Балахнинского района Нижегородской области, где ранее были найдены останки ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в причастности к преступлению подозревают 49-летнего мужчину, в прошлом уже имевшие проблемы с законом.
Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство следственных органов и вынес решение об аресте мужчины. Задержанному предъявили обвинение в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетней").
По материалам уголовного дела, в минувший четверг, 13 мая, мужчина прибыл из города Заволжье в поселок Большое Козино на электричке. Заметив возвращавшегося из школы ребенка в лесопосадке, он совершил нападение. После преступления против половой неприкосновенности, подозреваемый нанес девочке ножевые ранения, которые были смертельными. Затем нападавший покинул место преступления.
В ходе первых допросов мужчина уже начал давать следователям признательные показания, подробно изложив обстоятельства преступления. В прошлом задержанный уже привлекался к ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Как пояснили представители СКР, судимость его на данный момент еще не погашена.
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