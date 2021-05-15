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В Нижегородской области арестован подозреваемый в убийстве школьницы


09:36
В Нижегородской области арестован подозреваемый в убийстве школьницыФото: vk.com

Во время допроса задержанный мужчина признал свою вину, передают российские СМИ со ссылкой на сообщение СУ СКР по Нижегородской области.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.

ЧП случилось на территории Балахнинского района Нижегородской области, где ранее были найдены останки ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в причастности к преступлению подозревают 49-летнего мужчину, в прошлом уже имевшие проблемы с законом.

Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство следственных органов и вынес решение об аресте мужчины. Задержанному предъявили обвинение в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетней").

По материалам уголовного дела, в минувший четверг, 13 мая, мужчина прибыл из города Заволжье в поселок Большое Козино на электричке. Заметив возвращавшегося из школы ребенка в лесопосадке, он совершил нападение. После преступления против половой неприкосновенности, подозреваемый нанес девочке ножевые ранения, которые были смертельными. Затем нападавший покинул место преступления.

В ходе первых допросов мужчина уже начал давать следователям признательные показания, подробно изложив обстоятельства преступления. В прошлом задержанный уже привлекался к ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Как пояснили представители СКР, судимость его на данный момент еще не погашена.

Автор: Злата Богатова

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