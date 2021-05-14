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Хинштейн: Роскомнадзор даст оценку действиям WhatsApp


21:18
Хинштейн: Роскомнадзор даст оценку действиям WhatsAppФото: vk.com

Роскомнадзор даст оценку новым правилам использования мессенджера WhatsApp.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, передает агентство "Интерфакс".

Действия администрации WhatsApp и соответствующие меры реагирования определит регулятор в лице Роскомнадзора, заявил Александр Хинштейн. По его словам, в Госдуме в дальнейшем будут обсуждать с федеральной службой сложившуюся ситуацию. Планируется, что комитет проведет встречу с представителями регулятора уже 17 мая.

Как пояснил парламентарий, до проведения консультаций он пока еще не готов выступать с какими-либо конкретными предложениями о возможных ответных действиях. По словам Хинштейна, в дальнейшем будет выработана "совместная, скоординированная и взвешенная позиция".

Россия располагает технической возможностью осуществить блокировку WhatsApp, подтвердил Хинштейн. Но подобная мера может считаться крайним шагом. Пока в Думе не выступают с такой инициативой, поэтому нет речи о том, что "она обязательно будет использована".

Сегодня, 15 мая, начали действовать изменения в правилах использования WhatsApp. Пользователям, в частности, предложено соглашаться с тем, что персональные сведения будут предоставлены компании Facebook. Речь в данном случае идет о номерах телефонов и IP-адресах устройств.

В случае, если пользователи не захотят принять обновленные правила, они не смогут принимать звонки и получать уведомления.

Автор: Злата Богатова

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