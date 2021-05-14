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В Адыгее нашли тело второго пропавшего мужчины
14.5.2021 22:02
Фото: u23.ru
На шестые сутки после исчезновения троих мужчин в Адыгее было найдено тело еще одного туриста, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону. По данным ведомства, в результате поисково-спасательных работ останки обнаружили неподалеку от поселка Тульского.
Как сообщили представители регионального управления МЧС, тело было найдено, когда береговую линию обследовали пешие группы. Сейчас обстоятельства гибели мужчины выясняют следственные органы.
Туристов унесло течением в районе Хаджохской теснины еще на прошлой неделе, 9 мая. Предположительно, один из мужчин пытался сделать фото и упал в реку Белую. Заметив, что товарища уносит течением, к нему на помощь устремился второй мужчина. Он также не смог справиться с бурным потоком.
Третий пострадавший, приехавший в регион из Калмыкии, попытался вытащить из воды утопающих, но погиб сам. Двое других туристов прибыли отдыхать в поселок Каменномостский Майкопского района Адыгеи из Астраханской области.
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