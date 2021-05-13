ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин назвал страшной бедой стрельбу в казанской школе
Путин назвал страшной бедой стрельбу в казанской школе
Нью-Дели просит не называть индийским штамм B.1.617
Нью-Дели просит не называть индийским штамм B.1.617
СМИ: Шоу Эллен Дедженерес закрывается после скандала
СМИ: Шоу Эллен Дедженерес закрывается после скандала
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Правительство утвердило список недружественных странПравительство утвердило список недружественных стран
В США экс-спецназовца за шпионаж в пользу России посадили на 15 летВ США экс-спецназовца за шпионаж в пользу России посадили на 15 лет
Устроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в сектуУстроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в секту
В России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 20 мартаВ России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 20 марта
Челябинца, объявившего себя «богом», проверят психиатрыЧелябинца, объявившего себя «богом», проверят психиатры

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 20 марта


11:40
В России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 20 мартаФото: vk.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали еще 9462 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, уровень на 12,91% превысил показатели, зафиксированные за день до этого (8380).

По данным оперативного штаба, 17% инфицированных не имели клинических проявлений COVID-19. Наибольшее число зараженных выявили в Москве. В столице положительным тест оказался у 3818 человек, еще у 739 - в Петербурге и 648 - в Московской области.

Прирост числа в Москве стал максимальным за период с 17 января. Всего же за период с начала пандемии в столице зарегистрировали 1 131 235 заболевших, сообщает федеральный оперативный штаб.

Ранее в Нью-Дели попросили не называть индийским штамм B.1.617. Представители индийских властей настаивают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), включившая мутацию в категорию, "вызывающую беспокойство", не обозначает штамм B.1.617, как "индийский".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 214

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

На Камчатке ищут пропавший вертолет Ми-2На Камчатке ищут пропавший вертолет Ми-2
Устроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в сектуУстроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в секту
Под Новосибирском убили бывшего чиновника мэрииПод Новосибирском убили бывшего чиновника мэрии
В Екатеринбурге 4 человека стали жертвами ДТПВ Екатеринбурге 4 человека стали жертвами ДТП
Правительство утвердило список недружественных странПравительство утвердило список недружественных стран

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru