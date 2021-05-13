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В России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 20 марта
11:40
Фото: vk.com
За минувшие сутки в России зарегистрировали еще 9462 новых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, уровень на 12,91% превысил показатели, зафиксированные за день до этого (8380).
По данным оперативного штаба, 17% инфицированных не имели клинических проявлений COVID-19. Наибольшее число зараженных выявили в Москве. В столице положительным тест оказался у 3818 человек, еще у 739 - в Петербурге и 648 - в Московской области.
Прирост числа в Москве стал максимальным за период с 17 января. Всего же за период с начала пандемии в столице зарегистрировали 1 131 235 заболевших, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ранее в Нью-Дели попросили не называть индийским штамм B.1.617. Представители индийских властей настаивают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), включившая мутацию в категорию, "вызывающую беспокойство", не обозначает штамм B.1.617, как "индийский".
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