Новости шоу-бизнеса

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Нью-Дели просит не называть индийским штамм B.1.617
08:23
Фото: vk.com
Представители индийских властей призывают не связывать с их страной название новой разновидности коронавируса B.1.617.
Об этом передает CNN со ссылкой на официальное заявление Министерства здравоохранения Индии.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штамм коронавируса B.1.617 в категорию, "вызывающую беспокойство". В эту группу входят новые разновидности возбудителя, способные быстрее распространяться либо провоцировать более тяжелое течение заболевания.
В Нью-Дели подчеркивают, что "ВОЗ не обозначает штамм B.1.617, как "индийский" в своем докладе объемом в тридцать две страницы. При этом в прессе без каких-либо оснований продолжают использовать такое название, констатировали в ведомстве.
Ранее в Индии выловили почти сто тел из Ганга. Информацию подтвердили власти штатов Бихара и Уттар-Прадеш, на территории которых произошло ЧП, передает The Indian Express. Предположительно, в реку сбрасывали останки пациентов, умерших из-за COVID-19.
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