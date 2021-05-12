Новости шоу-бизнеса

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Нью-Дели просит не называть индийским штамм B.1.617


08:23
Нью-Дели просит не называть индийским штамм B.1.617Фото: vk.com

Представители индийских властей призывают не связывать с их страной название новой разновидности коронавируса B.1.617.

Об этом передает CNN со ссылкой на официальное заявление Министерства здравоохранения Индии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штамм коронавируса B.1.617 в категорию, "вызывающую беспокойство". В эту группу входят новые разновидности возбудителя, способные быстрее распространяться либо провоцировать более тяжелое течение заболевания.

В Нью-Дели подчеркивают, что "ВОЗ не обозначает штамм B.1.617, как "индийский" в своем докладе объемом в тридцать две страницы. При этом в прессе без каких-либо оснований продолжают использовать такое название, констатировали в ведомстве.

Ранее в Индии выловили почти сто тел из Ганга. Информацию подтвердили власти штатов Бихара и Уттар-Прадеш, на территории которых произошло ЧП, передает The Indian Express. Предположительно, в реку сбрасывали останки пациентов, умерших из-за COVID-19.

Автор: Злата Богатова

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