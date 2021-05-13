ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин назвал страшной бедой стрельбу в казанской школе
Путин назвал страшной бедой стрельбу в казанской школе
Нью-Дели просит не называть индийским штамм B.1.617
Нью-Дели просит не называть индийским штамм B.1.617
СМИ: Шоу Эллен Дедженерес закрывается после скандала
СМИ: Шоу Эллен Дедженерес закрывается после скандала
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Правительство утвердило список недружественных странПравительство утвердило список недружественных стран
В США экс-спецназовца за шпионаж в пользу России посадили на 15 летВ США экс-спецназовца за шпионаж в пользу России посадили на 15 лет
Устроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в сектуУстроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в секту
В России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 20 мартаВ России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 20 марта
Челябинца, объявившего себя «богом», проверят психиатрыЧелябинца, объявившего себя «богом», проверят психиатры

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Челябинца, объявившего себя «богом», проверят психиатры


11:15
Челябинца, объявившего себя «богом», проверят психиатрыФото: tsn24.ru

В Челябинске полицейские передали медикам мужчину, называвшего себя "богом" и пугавшего соседей неадекватным поведением.

Сигнал в правоохранительные органы поступил от обеспокоенных местных жителей, передают российские СМИ.

Как пояснили представители ГУ МВД по Челябинской области, полицейские отреагировали на информация о мужчине, который якобы владел оружием и при этом был не совсем адекватен. Сведения ранее распространились в социальных сетях. Практически одновременно в дежурную часть отдела полиции "Курчатовский" поступил сигнал от местной жительницы, обеспокоенной поведением соседа.

Сотрудники полиции, прибыв по указанному адресу для проверки, сначала доставили мужчину в районный отдел. Впоследствии он был передан врачам специализированного медицинского учреждения. В главке пояснили, что специалистам предстоит установить состояние челябинца, после чего при необходимости ему окажут помощь.

По данным агентства "Интерфакс", правоохранители также проверили квартиру одиноко проживающего мужчины на предмет наличия оружия. Ничего противозаконного выявлено не было.

Соседи обеспокоились из-за того, что сосед регулярно громко кричал и стучал в стены их квартир. Кроме того, на своей странице "ВКонтакте" мужчина не раз публиковал видеролики с путаными признаниями, что он "всевышний". Челябинец при этом одновременно упоминал "отче наш" и "Аллаха", а также требовал "добавить зарплату всем людям", включая его самого.

Паника среди соседей началась после того, как мужчина опубликовал справку об отсутствии противопоказаний на ношение оружия. В бумаге было указано, что она якобы выдана в марте 2020 года. Учитывая недавние события в Казани, местные жители поспешили обратиться в правоохранительные органы. Подлинность справки теперь выясняют полицейские.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

На Камчатке ищут пропавший вертолет Ми-2На Камчатке ищут пропавший вертолет Ми-2
Устроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в сектуУстроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в секту
Под Новосибирском убили бывшего чиновника мэрииПод Новосибирском убили бывшего чиновника мэрии
В Екатеринбурге 4 человека стали жертвами ДТПВ Екатеринбурге 4 человека стали жертвами ДТП
Правительство утвердило список недружественных странПравительство утвердило список недружественных стран

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru