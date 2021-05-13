Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Челябинца, объявившего себя «богом», проверят психиатры

11:15

Фото: tsn24.ru



В Челябинске полицейские передали медикам мужчину, называвшего себя "богом" и пугавшего соседей неадекватным поведением.



Сигнал в правоохранительные органы поступил от обеспокоенных местных жителей, передают российские СМИ.



Как пояснили представители ГУ МВД по Челябинской области, полицейские отреагировали на информация о мужчине, который якобы владел оружием и при этом был не совсем адекватен. Сведения ранее распространились в социальных сетях. Практически одновременно в дежурную часть отдела полиции "Курчатовский" поступил сигнал от местной жительницы, обеспокоенной поведением соседа.



Сотрудники полиции, прибыв по указанному адресу для проверки, сначала доставили мужчину в районный отдел. Впоследствии он был передан врачам специализированного медицинского учреждения. В главке пояснили, что специалистам предстоит установить состояние челябинца, после чего при необходимости ему окажут помощь.



По данным агентства "Интерфакс", правоохранители также проверили квартиру одиноко проживающего мужчины на предмет наличия оружия. Ничего противозаконного выявлено не было.



Соседи обеспокоились из-за того, что сосед регулярно громко кричал и стучал в стены их квартир. Кроме того, на своей странице "ВКонтакте" мужчина не раз публиковал видеролики с путаными признаниями, что он "всевышний". Челябинец при этом одновременно упоминал "отче наш" и "Аллаха", а также требовал "добавить зарплату всем людям", включая его самого.



Паника среди соседей началась после того, как мужчина опубликовал справку об отсутствии противопоказаний на ношение оружия. В бумаге было указано, что она якобы выдана в марте 2020 года. Учитывая недавние события в Казани, местные жители поспешили обратиться в правоохранительные органы. Подлинность справки теперь выясняют полицейские.



Автор: Злата Богатова

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