Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Шотландии нашли «потерянное звено» эволюции

30.4.2021 18:02

Фото: onliner.by



Ископаемое, которое может оказаться "потерянным звеном" эволюции, найдено в озере Лох-Торридон на территории Шотландского нагорья, передает Current Biology.



Возраст находки, получившей название Bicellum Brasieri, по примерным оценкам экспертов, составляет около миллиарда лет.



По данным специалистов, речь идет о наиболее раннем известном организме, включающего в себя клетки двух типов. Исследование Bicellum Brasieri расширит представление о процессах эволюционного перехода от примитивных одноклеточных к многоклеточным сложным организмам, надеются ученые.



Обнаруженная на территории Шотландского нагорья окаменелость более сложная, чем одноклеточные. Вместе с тем, она не может считаться многоклеточным объектом, поэтому возникла версия о том, что Bicellum Brasieri может заполнить "эволюционный пробел" в промежутке между образованием простейших форм жизни и Кембрийским взрывом.



Современная наука считает, что одноклеточные (прокариоты) впервые появились около четырех миллиардов лет назад. В Кембрийский период, примерно 540 миллионов лет назад, в океанах зародились иглокожие, моллюски, членистоногие и представители многих других видов. При этом о процессах, которые происходили между этими эпохами, сведений пока очень мало.



Как пояснил руководитель этого исследования профессор Чарльз Уэллман из Университета Шеффилда, открытие поможет лучше понимать, как появлялись формы сложной многоклеточной жизни, а также даст представление о происхождении животных - наиболее важных событиях в истории нашей планеты.



Ранее стало известно, что неандертальцы покинули Европу на тысячелетия раньше, чем считалось прежде. К такимам пришли бельгийский, британские и немецкие ученые. Международный коллектив специалистов изучал костные останки из знаменитой пещеры Спи, применяя новый метод датировки образцов, который является гораздо более надежным. По словам ученых, их разработка позволяет исключить при анализе "загрязняющие" вещества, появившиеся в более позднее время.



Автор: Злата Богатова

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