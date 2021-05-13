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В Сочи во время рафтинга погибла туристка
13.5.2021 20:23
Фото: vk.com
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели 24-летней туристки, которая оказалась в воде во время сплава на лодке-рафт.
ЧП случилось на реке Мзымта в Адлерском районе Сочи, сообщают российские СМИ.
По факту смерти девушки уже возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. 38-летнего мужчину обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекли по неосторожности гибель человека.
Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону уточняется, что 7 мая трое туристов заключили коммерческие договоры на проведение сплава. Отдыхающие собирались провести время на реке Мзымта, отправившись в путешествие по воде из села Эсто-Садок. Предприниматель участвовал в рафтинге как инструктор.
В ходе сплава лодка ударилась о камни и опрокинулась. Все, кто находился на борту рафта, упали в воду. 24-летняя туристка, оказавшись в месте с бурным потоком, не смогла выбраться на берег. Девушку быстро унесло течением. Она погибла, пока находилась в реке.
По данным СКР, двое других отдыхающих получили незначительные травмы.
Ранее стало известно о гибели альпинистов, пытавшихся покорить Эверест. Во время восхождения на Эверест погибли двое туристов - американский и швейцарский, рассказал руководитель непальского туроператора Seven Summit Trek Mingma Sherpa. Причиной смерти иностранцев, почти добравшихся до вершины, стало истощение и офтальмия.
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