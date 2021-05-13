Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сочи во время рафтинга погибла туристка

13.5.2021 20:23

Фото: vk.com



Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели 24-летней туристки, которая оказалась в воде во время сплава на лодке-рафт.



ЧП случилось на реке Мзымта в Адлерском районе Сочи, сообщают российские СМИ.



По факту смерти девушки уже возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. 38-летнего мужчину обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекли по неосторожности гибель человека.



Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону уточняется, что 7 мая трое туристов заключили коммерческие договоры на проведение сплава. Отдыхающие собирались провести время на реке Мзымта, отправившись в путешествие по воде из села Эсто-Садок. Предприниматель участвовал в рафтинге как инструктор.



В ходе сплава лодка ударилась о камни и опрокинулась. Все, кто находился на борту рафта, упали в воду. 24-летняя туристка, оказавшись в месте с бурным потоком, не смогла выбраться на берег. Девушку быстро унесло течением. Она погибла, пока находилась в реке.



По данным СКР, двое других отдыхающих получили незначительные травмы.



Ранее стало известно о гибели альпинистов, пытавшихся покорить Эверест. Во время восхождения на Эверест погибли двое туристов - американский и швейцарский, рассказал руководитель непальского туроператора Seven Summit Trek Mingma Sherpa. Причиной смерти иностранцев, почти добравшихся до вершины, стало истощение и офтальмия.



Автор: Злата Богатова

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