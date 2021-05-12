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СМИ: Шоу Эллен Дедженерес закрывается после скандала
12.5.2021 22:37
Фото: avant-garde.com.cy
Следующий сезон популярного американского ток-шоу Эллен Дедженерес станет последним, передает The Hollywood Reporter.
Со ссылкой на свои источники издание отмечает, что в качестве официальной причины закрытия "Шоу Эллен" называются условия контракта.
Как стало известно, шоу прекращается также из-за желания ведущей Эллен Дедженерес двигаться дальше. По ее словам, творческие люди нуждаются в том, чтобы "постоянно бросать себе вызов". Какой бы прекрасной ни была ее программа, она уже не может считаться "испытанием", — пояснила ведущая.
Вместе с тем, как пишет Daily Mail, истинной причиной закрытия шоу является скандал, который разразился около года назад. Сотрудники, работающие над созданием программы, начали достаточно жестко высказываться в адрес Дедженерес. Некоторые из них даже называли атмосферу на съемочной площадке "токсичной" и "расистской".
Впервые "Шоу Эллен Дедженерес" телезрители увидели 8 сентября 2003 года.
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