Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кирове погиб выброшенный с балкона полуторогодовалый ребенок

12.5.2021 22:15

Фото: primgazeta.ru



Полиция Кирова задержала 42-летнего местного жителя, который выбросил сына своей знакомой с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже.



В результате ЧП ребенок получил смертельные травмы.



В отношении мужчины, который в прошлом уже не раз был судим, возбудили уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). В скором времени будет решен вопрос об его аресте. Представители СКР пояснили, что в момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.



По версии следствия, трагический инцидент произошел, в том числе из-за халатности региональных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Поэтому еще одно дело возбудили в отношении сотрудников, которые должны были обеспечить надлежащий контроль и проводить с семьей профилактическую работу.



ЧП случилось на территории Ленинского района Кирова. В прошлом мать мальчика была поставлена на профилактический учет. Как пояснили представители СУ СКР по региону, за состоянием малолетнего ребенка должны были следить медики.



Проверку проводит и прокуратура, которая даст оценку действиям или бездействию матери и чиновников, передают местные СМИ. Известно также, что в прошлом полиция уже не раз приходила в дом, где рос мальчик, чтобы проверить жилищно-бытовые условия семьи. Правоохранители регулярно оформляли административные протоколы в отношении матери. В сообщении указано, что с женщиной неоднократно проводили профилактические беседы по надлежащему исполнению родительских обязанностей.



Автор: Злата Богатова

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