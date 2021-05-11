Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Новосибирском убили бывшего чиновника мэрии

11.5.2021 22:08

Фото: russia-on.ru



В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели 46-летнего Ивана Митряшина, который ранее занимал пост руководителя главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии.



Устанавливать обстоятельства ЧП предстоит следственным органам города Обь.



По итогам проверки уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности гибель человека.



ЧП случилось накануне, 10 мая, когда Иван Митряшин употреблял спиртное с отцом своей сожительницы. Бывший чиновник был в гостях в дачном обществе "Бердский перекат". В процессе застолья между мужчинами произошел конфликт, в завязавшейся драке бывший депутат получил удар ножом в шею, который оказался для него смертельным.



По данным региональных СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ранений было несколько. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали, за его жизнь боролись врачи-реаниматологи. Однако спасти пациента не удалось.



50-летний житель Новосибирской области, подозреваемый в совершении этого преступления, уже задержан и дает показания.



В прошлом он дважды избирался в горсовет Новосибирска, в 2005 году и 2010 году, а потом занимал пост В 2013 году Митряшина сняли с поста начальника ГУБО на фоне скандала, связанного с вырубкой голубых елей в самом центре Новосибирска. Чиновник тогда заявил, что власти не будут реагировать на "вопли жителей".



Автор: Злата Богатова

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