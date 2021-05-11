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В Екатеринбурге 4 человека стали жертвами ДТП
11.5.2021 06:13
Фото: graphic.com.gh
Четыре человека погибли в аварии, которая накануне вечером произошла на 61 км Екатеринбургской кольцевой автодороги.
Как сообщают уральские СМИ со ссылкой на отделение пропаганды местной ГИБДД, в числе жертв - ребенок.
Согласно имеющимся данным, столкнулись автомобили Fiat Ducato и ВАЗ-2113, в котором семья возвращалась с дачи. Машины следовали в попутном направлении.
Смертельные ранения в результате ДТП получили трое взрослых и ребенок, находившиеся в ВАЗ. Водитель и пассажир грузового транспортного средства в аварии не пострадали.
Правоохранительные органы приступили к работе, выясняя все обстоятельства и причины смертельного инцидента.
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