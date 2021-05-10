Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавшая под Волгоградом 17-летняя девушка найдена мертвой

10.5.2021 15:24

Фото: oka.fm



В Волгоградской области найдено тело 17-летней девушки, которая считалась пропавшей с минувшего апреля.



Следственные органы ранее уже возбудили уголовное дело по факту исчезновения жительницы Урюпинского района. Обстоятельства случившегося выясняются.



Сведения об обнаружении останков подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. По данным ведомства, тело девушки нашли в реке Хопер рыбаки. Заявление о безвестном исчезновении несовершеннолетней дочери подала в полицию мать девушки 19 апреля. Обратившись за помощью в правоохранительные органы, женщина пояснила, что ее ребенок отправился гулять в компании знакомого.



Представители СКР пояснили, что останки уже опознали по особым приметам и предметам одежды. Причины смерти девушки выясняют эксперты.



Ранее следователи допросили приятеля пропавшей девушки. Молодой человек первоначально отрицал всякую причастность к исчезновению знакомой, но позже рассказал, что происходило в предшествующие этому дни. Он пояснил, что вечером 17 апреля они вдвоем распивали спиртное, находясь в принадлежащем ему автомобиле. Ранним утром следующего дня водитель припарковал машину на склоне берега реки Хопер в районе городского пляжа, после чего заснул вместе с пассажиркой.



По словам парня, автомобиль скатился в воду и начал тонуть. Водитель быстро покинул салон, но девушка этого сделать не успела и осталась внутри. Со дна реки Хопер, в ходе проверки показаний, позднее извлекли транспортное средство. Но внутри машины тела девушки обнаружено не было.



Автор: Злата Богатова

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