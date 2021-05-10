|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пропавшая под Волгоградом 17-летняя девушка найдена мертвой
10.5.2021 15:24
Фото: oka.fm
В Волгоградской области найдено тело 17-летней девушки, которая считалась пропавшей с минувшего апреля.
Следственные органы ранее уже возбудили уголовное дело по факту исчезновения жительницы Урюпинского района. Обстоятельства случившегося выясняются.
Сведения об обнаружении останков подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. По данным ведомства, тело девушки нашли в реке Хопер рыбаки. Заявление о безвестном исчезновении несовершеннолетней дочери подала в полицию мать девушки 19 апреля. Обратившись за помощью в правоохранительные органы, женщина пояснила, что ее ребенок отправился гулять в компании знакомого.
Представители СКР пояснили, что останки уже опознали по особым приметам и предметам одежды. Причины смерти девушки выясняют эксперты.
Ранее следователи допросили приятеля пропавшей девушки. Молодой человек первоначально отрицал всякую причастность к исчезновению знакомой, но позже рассказал, что происходило в предшествующие этому дни. Он пояснил, что вечером 17 апреля они вдвоем распивали спиртное, находясь в принадлежащем ему автомобиле. Ранним утром следующего дня водитель припарковал машину на склоне берега реки Хопер в районе городского пляжа, после чего заснул вместе с пассажиркой.
По словам парня, автомобиль скатился в воду и начал тонуть. Водитель быстро покинул салон, но девушка этого сделать не успела и осталась внутри. Со дна реки Хопер, в ходе проверки показаний, позднее извлекли транспортное средство. Но внутри машины тела девушки обнаружено не было.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|