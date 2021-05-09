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Во Франции военные поддержали отставных генералов, заявлявших о риске распада страны
10:49
Фото: vk.com
Группа действующих французских военных выступила в поддержку открытого письма, которое ранее адресовали президенту страны отставные генералы, передает ТАСС. Авторы послания также подвергли критике реакцию властей на сообщение о потенциальной угрозе гражданской войны.
Открытое письмо действующих военных на своем сайте разместил французский еженедельник Valeurs actuelles. Авторы этого послания, сохраняя анонимность, подвергли критике реакцию властей на обращение генералов, опубликованное в конце апреля. В тексте указано, что к отставным генералам после их заявлений власти "отнеслись как к мятежникам". Однако их единственным грехом можно считать "любовь к своей стране", написано в послании.
Авторы второго послания отмечают, что не так давно стали профессиональными военными, но в сложившейся обстановке не могут молчать. Они становятся свидетелями насилия и ненависти ко Франции и ее истории, которые становятся нормой в стране. В письме подчеркивается, что гражданская война в государстве "уже тлеет", и речь идет о выживании Франции.
Ранее более ста французских отставных генералов и офицеров подписали письмо, в котором говорилось об угрозе гражданской войны. По мнению военнослужащих, опасность исходит от религиозных фанатиков и исламистов. Обращаясь к президенту Эммануэлю Макрону и другим официальным лицам, авторы послания подчеркивали, что порядки этих людей противоречат конституции Франции.
Офицеры также констатировали, что "насилие растет с каждым днем", напоминая об инцидентах, которые происходили в последние годы, в частности, жестоком убийстве преподавателя колледжа. По мнению военных, еще десять лет назад не могло быть и предположений о подобных преступлениях.
При этом военные предупреждали Макрона о возможном госперевороте, если власти не начнут предпринимать решительных мер для урегулирования обстановки. Ведь "времени на промедление нет", и в случае бездействия "гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу". После публикации это обращение поддержала лидер ультраправых Марин Ле Пен, а также порядка тысячи действующих солдат и офицеров.
Власти на обращение отставных военных отреагировали обещанием привлечь авторов к суровому наказанию.
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