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Макрона предупредили об опасности войны и госпереворота
28.4.2021 22:05
Фото: blogspot.com
Ряд отставных французских генералов и офицеров обратились к президенту страны Эммануэлю Макрону с открытым письмом.
В своем послании военные предупредили главу государства об опасности начала расовой войны.
Текст, опубликованный изданием Valeurs actuelles, подписали более стафранцузских отставных генералов и офицеров. Военные указали на угрозу гражданской войны, которая сейчас исходит от религиозных фанатиков и исламистов. Обращаясь к президенту, авторы послания подчеркнули, что порядки этих людей противоречат конституции Франции.
В своем послании Эммануэлю Макрону офицеры констатировали, что "насилие растет с каждым днем". Авторы также напомнили о ряде инцидентов, случившихся в последние годы, в частности, жестоком убийстве преподавателя колледжа. По мнению военных, еще десять лет назад не могло быть и предположений о подобных преступлениях.
Военные предупредили Макрона о возможном госперевороте, если президент не начнет предпринимать решительных действий для урегулирования обстановки. В тексте подчеркивается, что "времени на промедление нет", в случае бездействия "гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу". В результате властям придется понести ответственность за гибель тысяч людей.
После публикации это обращение поддержала лидер ультраправых Марин Ле Пен, а также порядка тысячи действующих солдат и офицеров, сообщает BBC News.
Ранее Франция запросила помощь Туниса в расследовании убийства в Рамбуйе, где от рук выходца из Африки погибла сотрудница полиции. Случившееся было квалифицировано как террористический акт.
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