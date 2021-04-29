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Во Франции строго накажут военных, подписавших открытое письмо Макрону
06:04
Фото: jiri-sonnek.cz
Военные, которые заявили об угрозе развала страны и начале войны, будут подвергнуты строгому наказанию, заявил начальник штаба французских Вооруженных сил Франсуа Лекуантр.
В интервью газете Parisien он прокомментировал открытое письмо главе государства Эммануэлю Макрону, подготовленное военнослужащими.
Как заявил Лекуантр, министр обороны Франции уже отдал распоряжении о проведении разбирательства с последующим привлечением виновных к строгому наказанию. Речь может идти об их увольнении. Окончательное решение о судьбе офицеров будет принимать военный совет, подчеркнул глава штаба ВС страны.
К настоящему времени уже установлена причастность к открытому письму восемнадцати действующих военных, в том числе, четырех офицеров, отметил Лекуантр. По его словам, большинство французских военных не разделяют мнение авторов послания, потому что защищают Отечество, не вмешиваясь в политику.
Ранее в издании Valeurs actuelles был опубликован текст открытого письма, подписанного несколькими тысячами французских военных. В послании, адресованном президенту Эммануэлю Макрону, военнослужащие заявили об опасности идущего в стране расового противоборства. Указав на угрозу со стороны радикального исламизма, авторы обращения предупредили главу государства о возможном госперевороте, если власти не начнут предпринимать решительных действий для урегулирования обстановки.
В поддержку письма военных позже выступила лидер ультраправых Марин Ле Пен.
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