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Во Франции строго накажут военных, подписавших открытое письмо Макрону


06:04
Во Франции строго накажут военных, подписавших открытое письмо МакронуФото: jiri-sonnek.cz

Военные, которые заявили об угрозе развала страны и начале войны, будут подвергнуты строгому наказанию, заявил начальник штаба французских Вооруженных сил Франсуа Лекуантр.

В интервью газете Parisien он прокомментировал открытое письмо главе государства Эммануэлю Макрону, подготовленное военнослужащими.

Как заявил Лекуантр, министр обороны Франции уже отдал распоряжении о проведении разбирательства с последующим привлечением виновных к строгому наказанию. Речь может идти об их увольнении. Окончательное решение о судьбе офицеров будет принимать военный совет, подчеркнул глава штаба ВС страны.

К настоящему времени уже установлена причастность к открытому письму восемнадцати действующих военных, в том числе, четырех офицеров, отметил Лекуантр. По его словам, большинство французских военных не разделяют мнение авторов послания, потому что защищают Отечество, не вмешиваясь в политику.

Ранее в издании Valeurs actuelles был опубликован текст открытого письма, подписанного несколькими тысячами французских военных. В послании, адресованном президенту Эммануэлю Макрону, военнослужащие заявили об опасности идущего в стране расового противоборства. Указав на угрозу со стороны радикального исламизма, авторы обращения предупредили главу государства о возможном госперевороте, если власти не начнут предпринимать решительных действий для урегулирования обстановки.

В поддержку письма военных позже выступила лидер ультраправых Марин Ле Пен.

Автор: Злата Богатова

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