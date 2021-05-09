Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Упавший в Татарстане легкомоторный самолет мог быть угнан

9.5.2021 20:38

Фото: studfiles.net



Учебное воздушное судно, разбившееся на территории Альметьевского района Татарстана, предположительно, могло быть угнано.



В результате авиакатастрофы погибли житель Сызрани и женщина, личность которой сейчас устанавливают следователи.



Как рассказали представители Приволжского СУ на транспорте СКР, в ходе начатой проверки выяснилось, что во время аварии самолетом управлял мужчина, который на аэродроме проводил ремонтные работы. По версии следствия, в его задачу, в частности, входила прокачка шасси, поэтому он мог осуществлять передвижение по взлетной полосе.



Находясь на полосе, мужчина по невыясненной причине произвел самовольный взлет. Поднявшись в воздух, не имея на это разрешения, он успел пролететь несколько километров. После этого самолет совершил жесткую посадку. В тот момент в кабине также находилась женщина. Личность ее пока еще не установлена.



В пресс-службе прокуратуры Татарстана пояснили, что разбившийся самолет базировался на территории Альметьевского аэроклуба. Собственником этого воздушного судна являлся житель Бугульмы 1969 г.р. В ведомстве также сообщили, что при крушении погибли управлявший самолетом житель Сызрани и женщина, находившаяся на пассажирском месте.



ЧП случилось сегодня днем неподалеку от населенного пункта Калейкино, где упал легкомоторный самолет "Ермак".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 122

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