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Упавший в Татарстане легкомоторный самолет мог быть угнан
9.5.2021 20:38
Фото: studfiles.net
Учебное воздушное судно, разбившееся на территории Альметьевского района Татарстана, предположительно, могло быть угнано.
В результате авиакатастрофы погибли житель Сызрани и женщина, личность которой сейчас устанавливают следователи.
Как рассказали представители Приволжского СУ на транспорте СКР, в ходе начатой проверки выяснилось, что во время аварии самолетом управлял мужчина, который на аэродроме проводил ремонтные работы. По версии следствия, в его задачу, в частности, входила прокачка шасси, поэтому он мог осуществлять передвижение по взлетной полосе.
Находясь на полосе, мужчина по невыясненной причине произвел самовольный взлет. Поднявшись в воздух, не имея на это разрешения, он успел пролететь несколько километров. После этого самолет совершил жесткую посадку. В тот момент в кабине также находилась женщина. Личность ее пока еще не установлена.
В пресс-службе прокуратуры Татарстана пояснили, что разбившийся самолет базировался на территории Альметьевского аэроклуба. Собственником этого воздушного судна являлся житель Бугульмы 1969 г.р. В ведомстве также сообщили, что при крушении погибли управлявший самолетом житель Сызрани и женщина, находившаяся на пассажирском месте.
ЧП случилось сегодня днем неподалеку от населенного пункта Калейкино, где упал легкомоторный самолет "Ермак".
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