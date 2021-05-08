Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter При взрыве в Кабуле погибли не менее 25 человек

8.5.2021 21:12

Фото: sapo.io



По меньшей мере двадцать пять человек стали жертвами взрыва на западе Кабула, передает Associated Press.



Как заявили представители правительства Афганистана, ранения получили как минимум пятьдесят пострадавших.



Бомба взорвалась у образовательного учреждения, на территории района, преимущественно населенного шиитами. По данным местных властей, среди погибших и пострадавших много учеников.



О своей ответственности за инцидент пока никто на заявил. Весте с тем, в этом районе города в прошлом уже не раз устраивали устрашающие акции боевики террористического "Исламского государства" (деятельность группировки в России официально запрещена).



Как заявил глава Министерства здравоохранения Афганистана, после случившегося местные жители набросились на медиков. Они избивали врачей, которые после теракта начали прибывать к месту происшествия на скорых.



ЧП случилось через несколько дней после того, как Соединенные Штаты начали выводить из страны оставшихся военнослужащих. Предполагается, что около трех тысяч американских военных покинут Афганистан не позже 11 сентября.



Автор: Злата Богатова

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