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Илон Маск рассказал, что страдает синдромом Аспергера
9.5.2021 14:36
Фото: sdn.cz
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поучаствовал в юмористическом телешоу Saturday Night Live (SNL), которое выходит в эфир канала NBC.
Американский предприниматель, представший в роли ведущего, признался, что часто излагает неоднозначные мысли.
По словам Илона Маска, он страдает синдромом Аспергера, и это выступление стало для него большой честью. Он стал первым ведущим SNL с таким расстройством, или первым, кто в этом признался, пояснил миллиардер. В своем приветствии Маск много шутил. В частности, он признался, что в своем Twitter зачастую может излагать не совсем однозначные мысли. Но так уж устроен его мозг, констатировал бизнесмен.
Маск напомнил аудитории, что "переизобрел электроавтомобили", а сейчас работает над отправкой людей на Марс. Поэтому не стоит ожидать, что он окажется "обычным спокойным парнем". В ходе программы миллиардер также поучаствовал в скетчах. По традиции постоянные актеры SNL разыгрывают их перед зрителямисовместно с приглашенными звездами.
Синдром Аспергера представляет собой расстройство аутистического спектра. Среди его характерных особенностей - сложности, связанные с процессом социализации, и стереотипное поведение.
В минувшем марте основатель компаний Tesla и SpaceX объявил о намерении создать новый город, который появится на территории американского штата Техас. По словам Илона Маска, населенный пункт будет назван "город Старбэйc (Starbase)". Предполагается, что в его состав войдет район Бока-Чика, на территории которого находится испытательный полигон, где проводит испытания компания SpaceX.
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