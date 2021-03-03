Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Илон Маск объявил о создании нового города

3.3.2021 16:22

Фото: rl0.ru



Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о намерениях создать новый город, который появится на территории американского штата Техас.



О своих планах американский миллиардер рассказал в Twitter.



По словам Илона Маска, он хочет создать "город Старбэйc (Starbase), Техас". Позже бизнесмен пояснил, что новый населенный пункт будет включать в себя район Бока-Чика. На его территории находится испытательный полигон, где проводит испытания компания SpaceX.



Намерения Маска подтвердили в суде округа Кэмерон. Как стало известно, представители SpaceX уже успели официально связться с местными властями. Они проинформировали о заинтересованности Илона Маска в создании нового города, в который могла бы войти и деревня Бока-Чика.



Вместе с тем, окружной судья Эдди Тревино заявил о "множестве препятствий и трудностей", которые придется преодолеть бизнесмену во время реализации этого проекта. В интервью агентству Bloomberg он подчеркнул, что "одного лишь твита для этого недостаточно".



Ранее Маска заподозрили в желании создать межпланетное правительство. Зарубежные СМИ цитировали один из пунктов пользовательского соглашения спутникового интернета Starlink, в котором шла речь о признании суверенитета поселения на Марсе в случае его появления. По мнению экспертов, появление колоний на других планетах в будущем может создать достаточно серьезные юридические коллизии.



Автор: Злата Богатова

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