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Илон Маск объявил о создании нового города


3.3.2021 16:22
Илон Маск объявил о создании нового городаФото: rl0.ru

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о намерениях создать новый город, который появится на территории американского штата Техас.

О своих планах американский миллиардер рассказал в Twitter.

По словам Илона Маска, он хочет создать "город Старбэйc (Starbase), Техас". Позже бизнесмен пояснил, что новый населенный пункт будет включать в себя район Бока-Чика. На его территории находится испытательный полигон, где проводит испытания компания SpaceX.

Намерения Маска подтвердили в суде округа Кэмерон. Как стало известно, представители SpaceX уже успели официально связться с местными властями. Они проинформировали о заинтересованности Илона Маска в создании нового города, в который могла бы войти и деревня Бока-Чика.

Вместе с тем, окружной судья Эдди Тревино заявил о "множестве препятствий и трудностей", которые придется преодолеть бизнесмену во время реализации этого проекта. В интервью агентству Bloomberg он подчеркнул, что "одного лишь твита для этого недостаточно".

Ранее Маска заподозрили в желании создать межпланетное правительство. Зарубежные СМИ цитировали один из пунктов пользовательского соглашения спутникового интернета Starlink, в котором шла речь о признании суверенитета поселения на Марсе в случае его появления. По мнению экспертов, появление колоний на других планетах в будущем может создать достаточно серьезные юридические коллизии.

Автор: Злата Богатова

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