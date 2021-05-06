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В Екатеринбурге по подозрению в убийстве блогерши арестован ее муж
15:21
Фото: news-front.info
Мужа свердловской блогерши Кристины Журавлевой арестовали по подозрению в причастности к убийству супруги.
Об этом передают уральские СМИ со ссылкой на старшего помощника главы регионального СУ СКР Александра Шульгу.
По официальным данным, основным подозреваемым по этому громкому делу сейчас является неработающий муж 28-летней погибшей блогерши Кристины Журавлевой. Представитель СКР пояснил, что причиной преступления мог стать конфликт, случившийся 5 апреля. По версии следствия, в ходе выяснения отношений 33-летний мужчина мог задушить жену.
Останки блогерши были найдены в лесу на территории Сысертского района Свердловской области в середине апреля. При этом супруг Журавлевой подал заявление в полицию лишь 30 апреля, проинформировав об исчезновении жены. Вскоре после этого, когда следователи начали проверять мужчину на причастность к преступлению, он начал давать признательные показания.
Как пояснил руководитель пресс-службы местного главка МВД Валерий Горелых, в прошлом арестованный гражданин не имел проблем с законом. Известно также, что супруг погибшей женщины лишь через четыре дня вывез ее останки в лес.
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