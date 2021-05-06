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Власти Оренбургской области помогут семьям жертв взрыва под Волгоградом
12:14
Фото: metronews.ru
Семьям поискового отряда "Память", которые погибли под Волгоградом, будет оказана помощь со стороны властей.
Глава региона Денис Паслер выразил свои соболезнования родным жертвам ЧП.
Глава Оренбургской области уже отдал поручение об оказании всей необходимой помощи и поддержки близким погибших, сообщается в официальном Telegram-канале местного правительства.
По данным ТАСС, при взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной войны неподалеку от населенного пункта Самофаловка погибли два человека - мужчина и подросток, соответственно , 1961 и 2005 г.р. Раскопками в этом районе занимались члены отряда "Память". Они приехали под Волгоград из поселка Новосергиевка Оренбургской области.
После трагического инцидента губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о решении на время остановить деятельность всех поисковиков, работавших в регионе, вплоть до особого распоряжения. По факту смертельного случая сейчас проводят проверку следственные органы и прокуратура, выясняя все обстоятельства произошедшего.
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