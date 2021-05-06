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Минздрав изменил рекомендации про лечению COVID-19
11:07
Фото: protivkart.ru
Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции.
Как передает агентство "Интерфакс", соответствующий раздел документа дополнен сведениями о двух новых вакцинах.
Минздрав РФ включил в обновленные рекомендации данные о применении отечественных вакцин "КовиВак" и "Спутник Лайт". Сведения появились в разделе, который посвящен специфической профилактике коронавируса у взрослых пациентов.
Как указано в заявлении, распространенном ведомством, внесены коррективы и в схемы лечения этого заболевания. В частности, из перечня рекомендованных лекарственных средств вычеркнули гидроксихлорохин. При лечении в условиях стационара возможно использовать иммуноглобулин человека, он может применять как компонент "любой из схем противовирусной терапии".
В рекомендациях ведомства также указано, что допускается использование глюкокортикостероида. Средство в виде дозированного порошка для ингаляций может применяться в целях "упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что созданная российскими специалистами вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" готова к регистрации.
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