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Путин сообщил о готовности к регистрации вакцины «Спутник Лайт»
15:37
Фото: vk.com
Созданная российскими специалистами вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" готова к регистрации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства сообщил об этом во время сегодняшней видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.
По словам президента РФ Владимира Путина, на сегодняшний день вакцина "Спутник Лайт" уже готова к регистрации. Заявив об этом в ходе сегодняшней видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой, глава государства попросил зампреда правительства представить ему соответствующий доклад.
В последних числах апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал скорую готовность препарата "Спутника Лайт" к регистрации. Глава ведомства пояснял, что это может произойти в период майских праздников.
Мурашко ранее сообщал, что первые результаты экспертизы этого облегченного однокомпонентного препарата оказались очень обнадеживающими. По словам министра, средство в будущем можно будет применять в целях ревакцинации.
Накануне российский президент Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава РФ допустил, что уже в течение мая могут начаться поставки российской вакцины "Спутник V" в Анкару. Лидеры двух государств также обсуждали перспективы взаимодействия в области совместного производства препаратов от коронавирусной инфекции.
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