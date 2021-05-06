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В Саратове женщина и двое детей погибли при пожаре
6.5.2021 21:41
Фото: 2day.kh.ua
Молодая женщина и двое ее детей стали жертвами ночного пожара в Саратове, передают российские СМИ со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС.
По данным пресс-службы ведомства, ЧП случилось на окраине города.
Сигнал о возгорании в частном жилом доме на территории поселка Красный Текстильщик поступил на пульт экстренных служб в ночное время, в 1:21. К месту происшествия были направлены четыре пожарных расчета.
Общая площадь пожара составила 80 кв. м, сообщили представители главка МЧС. После ликвидации огня, когда разбирали завалы, были найдены останки трех человек. В результате трагического инцидента погибли молодая женщина и две ее дочери, четырех и одиннадцати лет.
По факту ЧП проводят проверку правоохранительные органы, выясняя причины случившегося.
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