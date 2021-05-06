Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Томский полицейский избил иностранца в миграционном центре

6.5.2021 18:52

Фото: vk.com



Сотрудник полиции, избивший иностранца в миграционном центре, стал фигурантом уголовного дела.



Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел в конце апреля.



Следственное управление СКР по Томской области по итогам проверки возбудило уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Речь идет о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия или соответствующими угрозами (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Процессуальное решение было принято после появления в Сети кадров, на которых был запечатлен инцидент.



В ходе предварительного разбирательства было установлено, что 27 апреля подозреваемый применил в отношении иностранного гражданина физическую силу, не имея на то никаких оснований. Находясь в здании управления по вопросам миграции УМВД РФ по региону, сотрудник полиции ударил уроженца Средней Азии по лицу, а также пнул по ноге.



Как заявили в пресс-службе местного главка МВД, после инцидента проведена проверка. Сотрудник, оказавшийся фигурантом уголовного дела, уже получил предупреждение о неполном служебном соответствии.



Ранее в социальных сетях начали распространяться кадры, на которых запечатлен гражданин Узбекистана, попавший в миграционный центр. Мужчина поинтересовался у сотрудника МВД, почему тот, кроме паспорта, потребовал дополнительно водительские права. В ответ силовики завели уроженца другого государства в кабинет и повалили на пол. Избивая мужчину, полицейские заявили, чтобы он прекратил запись, а также перестал "качать права".



Автор: Злата Богатова

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