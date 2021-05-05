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Песков опроверг слухи о работе Петрова и Боширова в Кремле


14:15
Песков опроверг слухи о работе Петрова и Боширова в КремлеФото: russophile.org

Работать в Кремле невозможно, ведь речь идет об историческом здании, которое представляет собой наследие ЮНЕСКО, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с РИА Новости он опроверг сведения, касающиеся Петрова и Боширова.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в администрации главы российского государства на данный момент "нет подразделения, которое занимается спортивным питанием". В связи с этим он не располагает какими-либо данными о том, что Александр Петров и Руслан Боширов могут являться госслужащими.

При этом Песков пояснил, что "в целом в Кремле работать невозможно", учитывая, что речь идет об историческом здании и наследии ЮНЕСКО. Здесь находятся лишь резиденция главы РФ и подразделение его администрации.

Напомним, осенью 2018 года было опубликовано интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. В беседе с главным редактором RT Маргаритой Симоньян они, в частности, рассказали, что их работа связана со спортивным питанием. По словам Боширова, его деятельность относится к фитнес-индустрии, она имеет отношение к витаминам, протеинам и т.д.

Накануне в чешском издании Novinky появился материал, посвященный расследованию представителя Bellingcat Христо Грозева. Он выступил с утверждением, что предполагаемые сотрудники ГРУ Петров и Боширов якобы могут работать в Кремле, т.к. "шпионами они больше быть не могут". Грозев подчеркнул, что намерен представить подтверждения своих слов в самое ближайшее время.

Ранее в Праге начали обвинять РФ в некой причастность к взрывам, которые произошли в деревне Врбетице на востоке Чехии больше шести лет назад. Вскоре после этого было принято решение о высылке восемнадцати сотрудников посольства РФ, которые чешские власти назвали представителями спецслужб. В Москве на это отреагировали зеркальными мерами.

Кроме того, правоохранительные органы Чехии объявили в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, отметив, что речь идет о расследовании "обстоятельств тяжкого преступления". Основанием для подозрений стали сведения о том, что в октябре 2014 года Петров и Боширов могли находиться на территории Злинского края.

Президента Чехии Милоша Земана, выступившего с официальным заявлением по поводу отсутствия данных о "российских агентах", позднее начали обвинять в госизмене.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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