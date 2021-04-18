Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Чехии объявили в розыск Петрова и Боширова

18.4.2021 11:34

Фото: deccanherald.com



Правоохранительные органы Чехии объявили в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.



Двух россиян власти Великобритании ранее объявили причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.



Властями Чехии объявлены в розыск граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов, которые могут являться сотрудниками ГУ Генерального штаба Министерства обороны РФ (в прошлом ГРУ). В официальном сообщении уточняется, что речь идет о расследовании "обстоятельств тяжкого преступления". Поэтому всех, кто располагает сведениями об этих людях, призвали оказать содействие властям.



Подробности дела в чешской полиции пока не озвучили. Власти Чехии при этом пояснили, что в октябре 2014 года Петров и Боширов находились в Праге и Злинском крае. Официального подтверждения о том, что россиян связывают с инцидентом в селе Врбетице, где в тот период произошла серия взрывов на складах боеприпасов, пока не последовало.



На запрос РИА Новости в полиции Чехии не стали подтверждать, что розыск россиян имеет какое-либо отношение к инциденту, случившемуся в Злинском крае 16 октября 2014 года.



Несколько дней назад британские власти предложили Петрову и Боширову поучаствовать в дознании по делу о смерти 44-летней Дон Стерджес, умершей летом 2018 года в Эймсбери. К взаимодействию также официально приглашались "релевантные российские ведомства", указывалось в заявлении коронера Хизер Халлетт.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 256

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.4.2021 21:23 В Мьянме число погибших при столкновениях превысило 700

В Мьянме число погибших при столкновениях превысило 700 17.4.2021 20:15 В Великобритании похоронили принца Филиппа

В Великобритании похоронили принца Филиппа 17.4.2021 15:34 В Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в Натанзе

В Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в Натанзе 17.4.2021 12:12 Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca

Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca 16.4.2021 20:28 ФБК и штабы Навального просят признать экстремистскими