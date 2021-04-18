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Власти Чехии объявили в розыск Петрова и Боширова
18.4.2021 11:34
Фото: deccanherald.com
Правоохранительные органы Чехии объявили в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Двух россиян власти Великобритании ранее объявили причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Властями Чехии объявлены в розыск граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов, которые могут являться сотрудниками ГУ Генерального штаба Министерства обороны РФ (в прошлом ГРУ). В официальном сообщении уточняется, что речь идет о расследовании "обстоятельств тяжкого преступления". Поэтому всех, кто располагает сведениями об этих людях, призвали оказать содействие властям.
Подробности дела в чешской полиции пока не озвучили. Власти Чехии при этом пояснили, что в октябре 2014 года Петров и Боширов находились в Праге и Злинском крае. Официального подтверждения о том, что россиян связывают с инцидентом в селе Врбетице, где в тот период произошла серия взрывов на складах боеприпасов, пока не последовало.
На запрос РИА Новости в полиции Чехии не стали подтверждать, что розыск россиян имеет какое-либо отношение к инциденту, случившемуся в Злинском крае 16 октября 2014 года.
Несколько дней назад британские власти предложили Петрову и Боширову поучаствовать в дознании по делу о смерти 44-летней Дон Стерджес, умершей летом 2018 года в Эймсбери. К взаимодействию также официально приглашались "релевантные российские ведомства", указывалось в заявлении коронера Хизер Халлетт.
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